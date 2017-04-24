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Sivas'ta FETÖ'den 3 tutuklama

Sivas'ta FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan, aralarında esnaf ve işadamlarının bulunduğu 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

24.04.2017 - 14:48
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Sivas'ta yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 20 Nisan'da esnaf ve işadamlarına yönelik olarak operasyon düzenlendi. Bu kapsamda haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilen 10 kişiden 9'u polis ekiplerince gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddia edilen şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne sorgulandı.

6'SI SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden 6'sı savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Muhammet K., Engin Ö. ve Semih D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin ise arandığı öğrenildi.

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