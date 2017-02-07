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Sivas'ta FETÖ'den gözaltı sayısı 59'a yükseldi

Sivas merkezli 16 ilde eski polislere yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda 59 kişi gözaltına alındı.

07.02.2017 - 14:38
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Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine 27 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

46 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütünün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı.

SAYI 59'A YÜKSELDİ

Bugün görevden uzaklaştırılan 13 eski polis hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamındaki firari 11 şüphelinin yakalanması için de arama çalışmaları devam ediyor. Operasyonlarda bugüne kadar kadar 33 eski polis tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 kişinin Emniyet'teki işlemleri devam ederken 7 kişi de bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.Sivas'ta FETÖ'den gözaltı sayısı 59'a yükseldi


Sivas'ta FETÖ'den gözaltı sayısı 59'a yükseldi

Sivas'ta FETÖ'den gözaltı sayısı 59'a yükseldi

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