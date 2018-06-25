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Sivas’ta güpegündüz silahlı soygun

Sivas’ta bankadan para çeken adamı takip eden 3 şüpheli kaza süsü vererek durdurdukları araçta bulunan 25 bin lirayı silahla gasbederek kayıplara karıştı.

İHA | 25.06.2018 - 13:11..
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Sivas- Erzincan karayolu Kılavuz Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kentte hurdacılık yapan Mustafa Bora (55) Toptancılar Sitesi'nde bulunan bir banka şubesinden hesabında bulunan 25 bin lirayı çekti.

Daha sonra Kılavuz Mahallesi’nde bulunan iş yerine gitmek için 58 BS 174 plakalı otomobiliyle yola çıkan Bora’yı beyaz renkli bir araçta bulunan 3 şüpheli takip etmeye başladı. Şüpheliler takip ettikleri araca Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki kavşakta arkadan çarptı.

Sivas’ta güpegündüz silahlı soygun

FİLM GİBİ SOYGUN

Kaza olduğu düşüncesiyle araçtan inen Bora’ya diğer araçta bulunan 3 şüpheli silah doğrultarak araçta bulunan parayı vermesini istedi. Sürücü koltuğunun önünde bulunan 25 bin lirayı alan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri otomobilde inceleme yaptı. Olayın olduğu yerdeki MOBESE kameralarının çalışmaması dikkat çekti. Güpegündüz meydana gelen soygunda polis ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sivas’ta güpegündüz silahlı soygun

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