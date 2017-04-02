Sivas'ta hastane binası yıkımını çay içerek izlediler

Sivas'ta yeni binasına taşınması ile boş durumda kalan eski Numune Hastanesi'nin yıkımı için çalışma başlatıldı. Yerine şehir parkı yapılması planlanan binanın yıkımı Özel İdare tarafından özel bir şirkete ihale edildi.

Yıkım işini alan firma çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde bir bölümü kontrolsüz yıkılmasıyla gündeme gelen hastane binasının ardından kalan 11 katlı ikinci blok da yapılan çalışma ile yıkıldı.

Bina yıkımını çay içerek izlediler-VİDEO

Daha önceki yıkımı paniğe olan hastane binasının kalan kısmının yıkımı kontrolü olarak gerçekleştirildi. Bina kolonlarının kesilmesinin ardından bina belirlenen alana devrildi.

CEP TELEFONUNDAN KAYDETTİLER

Çevrede binanın yıkımını izlemek için gelen bazı vatandaşlar oturdukları yerde çay içerek yıkımı izledi. Bazı vatandaşlar ise yıkımı cep telefonları ile kaydetti. Yıkımın ardından bölge toz bulutu içerisinde kaldı.

İtfaiye ekipleri de yıkımın ardından alanda sulama çalışması yaparken toz, yıkımın bulunduğu yere yakın olan cadde ve sokaklarda etkili oldu.