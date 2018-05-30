Tuncay Özkan: Bir elimizde Kur'an bir elimizde Nutuk

1 ABD: Rusya Kırım ve Ukrayna'dan çekilene kadar yaptırım var Nikki Haley, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların, Ukrayna ve Kırım'dan çekilene kadar devam edeceğini söyledi.

2 Sadece ip ve bant kullanarak evinizi değiştirin Evinizde dekorasyon adına yeni bir şeyler yapmak isteyenler bu fikirlere bayılacak.

3 Sahurda yasak 3 yemek Sahurda bir çok kişinin yaptığı beslenme hataları.

4 Bebekler hakkında bilmediğiniz şaşırtıcı gerçekler Bir bebeğin oluşumu ve dünyaya gelmesi tam bir mucize. İşte bu mucize gerçekleşirken meydana gelen bazı olaylara çok şaşıracaksınız.

5 Balık hafızalı olmak istemeyenlere öneriler Siz de kısa süre sonra yapacağınız işleri dahi unutmaya başladıysanız bu önerileri dikkate alın.

6 Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Sivas'tan Ankara istikametine giden bir otomobil ile, kavşağa çıkan araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.