Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Gece saat 23:30 sularında Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin 71 yaşında olduğu öğrenilirken, hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.
KAZAYI ÇEVREDEKİLER BİLDİRDİ
Sivas’tan Ankara istikametine giden ve sürücüleri öğrenilemeyen 58 FS 337 plakalı otomobil ile Farabi Caddesi'nden kavşağa çıkan 58 AF 270 plakalı araçla çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Kazada, yaralılardan Necati Karakale (71) ile Bulut Ateş (23) olay yerine sevk edilen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar Muhammet Enes Yılmaz, Engin Karakale ve Kürşat Karakuş ise Numune Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.