taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.113
USD
4,5554
EURO
5,2584
ALTIN
190,58
PETR
75,5000

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'tan Ankara istikametine giden bir otomobil ile, kavşağa çıkan araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

İHA | 30.05.2018 - 02:29..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Gece saat 23:30 sularında Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin 71 yaşında olduğu öğrenilirken, hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

KAZAYI ÇEVREDEKİLER BİLDİRDİ

Sivas’tan Ankara istikametine giden ve sürücüleri öğrenilemeyen 58 FS 337 plakalı otomobil ile Farabi Caddesi'nden kavşağa çıkan 58 AF 270 plakalı araçla çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kazada, yaralılardan Necati Karakale (71) ile Bulut Ateş (23) olay yerine sevk edilen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar Muhammet Enes Yılmaz, Engin Karakale ve Kürşat Karakuş ise Numune Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuncay Özkan'dan canlı yayında Kelime-i Tevhid

Tuncay Özkan'dan canlı yayında Kelime-i Tevhid

467
ABD BMGK'yı İsrail için topluyor

ABD BMGK'yı İsrail için topluyor

68
Tuncay Özkan'dan Marmaray için Bülent Ecevit çıkışı

Tuncay Özkan'dan Marmaray için Bülent Ecevit çıkışı

234
Mahir Ünal'dan CHP'ye eski Türkiye eleştirisi

Mahir Ünal'dan CHP'ye eski Türkiye eleştirisi

9
Tandıra düşen fırıncı son anda kurtuldu

Tandıra düşen fırıncı son anda kurtuldu

12
Kayseri'de sağanak yağış tarımı etkiledi

Kayseri'de sağanak yağış tarımı etkiledi

19
Ukrayna'da Rus gazeteci öldürüldü

Ukrayna'da Rus gazeteci öldürüldü

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM