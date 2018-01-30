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Sivas'ta intihara kalkışan genci polis ikna etti

Ailevi sorunları olduğu gerekçesiyle üst geçide çıkarak intihar etmek isteyen S.K.'yı polis ekipleri ikna etti.

DHA | 30.01.2018 - 00:23..
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Sivas-Erzincan Karayolu Yeşilyurt Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan üst geçitte meydana gelen olayda, S.K.'yı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sivas'ta intihara kalkışan genci polis ikna etti

5 METRE YÜKSEKLİKTE İNTİHARA KALKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki üstgeçitte bulunan S.K.'yı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada polis ekipleri Sivas-Erzincan yolunun tek şeridini trafiğe kapatarak önlem aldı. Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri de üst geçitin altına hava yastığı açarak tedbir aldı.

Sivas'ta intihara kalkışan genci polis ikna etti

POLİSİN ÇABASIYLA VAZGEÇTİ

Polis ekiplerinin yarım saat süren çabasının ardından S.K. ikna edildi. Bulunduğu yerden indirilen S.K., bu sırada baygınlık geçirdi. Alkollü olduğu öğrenilen S.K. sedyeyle ambulansa götürüldü. Önce Numune Hastanesi Acil Servisi'ne oradan da Cumhuriyet Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sivas'ta intihara kalkışan genci polis ikna etti

Sivas'ta intihara kalkışan genci polis ikna etti

Sivas'ta intihara kalkışan genci polis ikna etti

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