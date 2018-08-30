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Sivas'ta İranlılardan 3 bin paket kaçak sigara çıktı

Emniyet güçleri kaçakçılıkla mücadelede Sivas'ta büyük vurgun yaptı. İran uyruklu 6 yolcunun valizinde, 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

DHA | 30.08.2018 - 23:42..
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Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Sivas karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında İran'ın başkenti Tahran'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Sivas'ta İranlılardan 3 bin paket kaçak sigara çıktı


CEZA UYGULANACAK

Otobüsün bagaj kısmında bulunan ve İran uyruklu yolcular T.A., A.F., M.B., S.A., F.M. ve A.A.'ya ait valizler arandı. Yapılan aramada 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin üzerinde yapılan aramada da bir miktar kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.  Şüphelilere 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan cezai işlem yapıldı.

Sivas'ta İranlılardan 3 bin paket kaçak sigara çıktı

Sivas'ta İranlılardan 3 bin paket kaçak sigara çıktı


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