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Sivas'ta kaldırıma yapılan görme engelli bandı şaşırttı

Sivas'ta, yollarda görme engelliler için yapılan bandın sürekli zikzak çizmesi tepkiye neden oldu.

11.11.2017 - 14:59
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Sivas Belediyesi tarafından Ferhatbostan Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde, kaldırım ve yol çalışmaları kapsamında yaya kaldırımlarına yapılan görme engelli bandının şekli şaşkınlığa neden oldu.

Görme engellilerin yürümesini kolaylaştırmak için yapılan bantların önüne çıkan trafo ve direkler nedeniyle sıklıkla yön değiştirerek zikzak şeklinde oluşturulduğu görüldü.

Sivas'ta kaldırıma yapılan görme engelli bandı şaşırttı

"ENGELLİLER İÇİN PARKUR YAPMIŞLAR"

Mahalle sakinlerinden Ferhat Yavuz, "Burada engelli vatandaşlarımızı hiç düşünmeden çalışmışlar. Burada engellilere bildiğin parkur yapmışlar. Daha düşünceli olmalarını öneriyorum. Madem yeniliyorsunuz engellileri de düşünmeniz gerekiyor. Düzeltilmesi gerekir.’’ dedi.

Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri kaldırımların taşeron bir firma tarafından yapıldığını belirterek konu hakkında inceleme yapacaklarını söyledi.

Sivas'ta kaldırıma yapılan görme engelli bandı şaşırttı

Sivas'ta kaldırıma yapılan görme engelli bandı şaşırttı

Sivas'ta kaldırıma yapılan görme engelli bandı şaşırttı

Sivas'ta kaldırıma yapılan görme engelli bandı şaşırttı

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