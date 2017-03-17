taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.225
USD
3,6121
EURO
3,8920
ALTIN
142,56
PETR
51,8000

Sivas'ta kamyondan 6,5 ton kaçak tütün çıktı

Gürün ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir kamyonda 6 bin 554 kilo kıyılmamış kaçak yaprak tütün ele geçirildi.

17.03.2017 - 13:14
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gürün ilçesi Sularbaşı köyü yakınlarında Sivas-Gürün D 850 Karayolu üzerinde ihbar üzerine yol kontrol uygulaması yaptı.

6,5 TON KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Tokat'tan Adıyaman istikametine gitmekte olan bir kamyon durdurularak arandı. Yapılan aramada kamyon kasasında 6 bin 554 kilo kaçak kıyılmamış yaprak tütün ele geçirildi. Kaçak tütünlere el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta kamyondan 6,5 ton kaçak tütün çıktı

Sivas'ta kamyondan 6,5 ton kaçak tütün çıktı

UYUŞTURUCU OPERASYONU DA YAPILDI: 8 GÖZALTI

Diğer yandan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin öğrencilere uyuşturucu satışı yapanlara yönelik yaptığı operasyonda da 8 kişi gözaltına alınırken 17 fişek halinde toz esrar, 2 fişek halinde bonzai maddeleri ele geçirildi.

Sivas'ta kamyondan 6,5 ton kaçak tütün çıktı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hüseyin Gülerce Bülent Arınç'ı yalanladı

Hüseyin Gülerce Bülent Arınç'ı yalanladı

118
Ali Fuat Yılmazer hakim karşısına çıktı

Ali Fuat Yılmazer hakim karşısına çıktı

87
Rotterdam'da Türkler protesto gösterisi yapacak

Rotterdam'da Türkler protesto gösterisi yapacak

127
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

45
Schulz'dan küstah Türkiye açıklaması

Schulz'dan küstah Türkiye açıklaması

173
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Merkel'den yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Merkel'den yanıt

136
Trump yönetimi ilk bütçe teklifini açıkladı

Trump yönetimi ilk bütçe teklifini açıkladı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM