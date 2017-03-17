Sivas'ta kamyondan 6,5 ton kaçak tütün çıktı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gürün ilçesi Sularbaşı köyü yakınlarında Sivas-Gürün D 850 Karayolu üzerinde ihbar üzerine yol kontrol uygulaması yaptı.

6,5 TON KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Tokat'tan Adıyaman istikametine gitmekte olan bir kamyon durdurularak arandı. Yapılan aramada kamyon kasasında 6 bin 554 kilo kaçak kıyılmamış yaprak tütün ele geçirildi. Kaçak tütünlere el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

UYUŞTURUCU OPERASYONU DA YAPILDI: 8 GÖZALTI

Diğer yandan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin öğrencilere uyuşturucu satışı yapanlara yönelik yaptığı operasyonda da 8 kişi gözaltına alınırken 17 fişek halinde toz esrar, 2 fişek halinde bonzai maddeleri ele geçirildi.