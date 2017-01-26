Sivas'ta kar 680 köy yolunu kapattı

Sivas'ta'ta önceki gün başlayan kar yağışı dün gece de aralıksız devam etti. Kentte ulaşımın aksamaması için ekipler seferber oldu.

SİVAS BEYAZ BÜRÜNDÜ

Sivas'ta iki günden bu yana süren kar yağışı gece boyunca da devam etti. Sabah saatlerinde işe gitmek için uyananlar, sokaklardan çıkmakta zorluk yaşarken, belediye ekipleri karla kaplanan yol ve kaldırımları temizlemek için yoğun çaba sarfetti.

Kar kent merkezinde ise seyrine doyumsuz manzaralara oluşturdu. Meraklılar, kentin önemli tarihi mekanlarında hatıra fotoğrafı çektirdi.

680 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan kent genelinde toplam 680 köy yolunun kar nedeni ile ulaşıma kapandığı öğrenildi. İl Özel İdare ekipleri, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Kar yağışının kentte aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.





























