taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.189
USD
3,8281
EURO
4,1151
ALTIN
147,32
PETR
55,4500

Sivas'ta kar 680 köy yolunu kapattı

Sivas'ta etkili olan kar yağışı aralıklarla devam ediyor..

26.01.2017 - 12:09
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sivas'ta'ta önceki gün başlayan kar yağışı dün gece de aralıksız devam etti. Kentte ulaşımın aksamaması için ekipler seferber oldu.

SİVAS BEYAZ BÜRÜNDÜ

Sivas'ta iki günden bu yana süren kar yağışı gece boyunca da devam etti. Sabah saatlerinde işe gitmek için uyananlar, sokaklardan çıkmakta zorluk yaşarken, belediye ekipleri karla kaplanan yol ve kaldırımları temizlemek için yoğun çaba sarfetti.

Sivas'ta kar 680 köy yolunu kapattı

Kar kent merkezinde ise seyrine doyumsuz manzaralara oluşturdu. Meraklılar, kentin önemli tarihi mekanlarında hatıra fotoğrafı çektirdi.

680 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan kent genelinde toplam 680 köy yolunun kar nedeni ile ulaşıma kapandığı öğrenildi. İl Özel İdare ekipleri, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Kar yağışının kentte aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.

Sivas'ta kar 680 köy yolunu kapattı

Sivas'ta kar 680 köy yolunu kapattı

Sivas'ta kar 680 köy yolunu kapattı

Sivas'ta kar 680 köy yolunu kapattı

Sivas'ta kar 680 köy yolunu kapattı

Sivas'ta kar 680 köy yolunu kapattı

Sivas'ta kar 680 köy yolunu kapattı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

215
Referandum tercihleri araştırması

Referandum tercihleri araştırması

250
Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

736
YSK: Seçimlere katılma yeterliliğine sahip 9 parti var

YSK: Seçimlere katılma yeterliliğine sahip 9 parti var

12
Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici

Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici

118
Beşiktaş 100 milyona sattığı 3 ismi bedavaya geri aldı

Beşiktaş 100 milyona sattığı 3 ismi bedavaya geri aldı

40
Avustralyalı modelden ilginç Instagram protestosu

Avustralyalı modelden ilginç Instagram protestosu

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM