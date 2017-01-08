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Sivas'ta karda mahsur kalan çiftçiler kurtarıldı

Gürün ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan çiftçileri ilçe özel idare ekipleri 2 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

İHA | 08.01.2017 - 03:02
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Sivas'ın Gürün ilçesine küçükbaş hayvan almak için gelen Kadir Atmaca, Kadir Kaya ve Turacı Kaya hayvanları aldıktan sonra kamyonetle dönerken Davul Höyük Koyu yakınlarında kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Sivas'ta karda mahsur kalan çiftçiler kurtarıldı

Mahsur kalan çiftçiler durumu ilçe özel idare ekiplerine bildirdi. Kapanan yolu açan ekipler donma tehlikesi geçiren çiftçileri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtardı. Çiftçiler kendilerini kurtaran özel idare ekiplerine teşekkür etti.

Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan çiftçiler otele yerleştirildi.

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