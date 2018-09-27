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Sivas'ta 'Kayak Eğitim Merkezi' hizmete açılacak

Sivas'ta yapımı devam eden 'Kayak Eğitim Merkezi'nin inşaat çalışmalarında sona gelindi.

İHA | 27.09.2018 - 10:49..
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Kayak sporunun bilinçli icra edilmesi amacına hizmet edecek olan ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın desteklediği 'Kayak Eğitim Merkezi' Sivas'a kazandırılıyor.

Sivas'ta 'Kayak Eğitim Merkezi' hizmete açılacak

YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya Ankara ve İstanbul'un ardından Türkiye'de üçüncü olacak olan kayak eğitim merkezinin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Sivas'ta 'Kayak Eğitim Merkezi' hizmete açılacak

SİMÜLATÖR ÜZERİNDE PRATİK

Kaya, Sivas'a kazandırılan merkez, hizmete açıldıktan sonra sporseverler burada öncelikle kayak sezonunu beklemeden istedikleri zaman simülatör üzerinde, kayak hocaları rehberliğinde teorik bilgiyi alabileceklerini, kayak sezonu başladığında ise Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde pratiğini yapabileceklerini, böylelikle kayak sporunu daha kısa sürede öğrenebileceklerini belirtti.

Sivas'ta 'Kayak Eğitim Merkezi' hizmete açılacak

SOSYAL BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURULACAK

Kayak Eğitim Merkezi'nin tamamlanmasıyla merkez içinde açık otopark, kafe, kamelyalar, oturma bankları ve yürüyüş yollarının da bulunacağını ifade eden Kaya böylece bölgedeki halka alternatif bir sosyal yaşam alanı oluşturulacağını vurguladı.

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