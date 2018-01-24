taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.025
USD
3,7523
EURO
4,6311
ALTIN
162,81
PETR
69,8900

Sivas'ta kaza yapan minibüsten 51 kaçak göçmen çıktı

Hafik ilçesinde kaza yapan 14 kişilik minibüste bulunan Afganistan uyruklu 51 kaçak yakalandı.

AA | 24.01.2018 - 14:47..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden yola çıkan 04 D 3625 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan karayolunun Yarhisar köyü mevkisinde tarlaya savruldu.

MİNİBÜSTEN 51 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKARILDI

Kaza yerine giden jandarma ve polis ekipleri, arazide yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklular olduğunu gördü. Bir bölümü Yarhisar köyündeki camiye sığınan, diğerleri ise arazide bulunan Afganistan uyruklu 51 kaçak, ekiplerce yakalandı.

Sivas'ta kaza yapan minibüsten 51 kaçak göçmen çıktı

Hafik Kaymakam Vekili Ömer Sait Karakaş, kaza yerinde inceleme yaparak ekiplerden bilgi aldı.

Dikkatli ve titiz çalışma yapılması talimatını veren Karakaş, camiye sığınan ve Türkçe bilen kişiyle bir süre sohbet etti. Camiden çıkan çocuk, gözyaşlarına hakim olamadı.

Sivas'ta kaza yapan minibüsten 51 kaçak göçmen çıktı

KAÇAKLARDAN BİRİ: "80 KİŞİ VARDI"

Jandarma ekiplerinin, "Araçta kaç kişi vardı?" şeklindeki sorusu üzerine kaçaklardan biri, koltuklarının büyük bölümü sökülmüş minibüsün kaportasına "80" yazdı.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, başka kaçak olması ihtimaline karşı arazide arama çalışması başlattı.

Yakalanan kaçakların, Hafik Kaymakamlığı tarafından bir süre misafir edileceği ve işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilecekleri belirtildi.

Sivas'ta kaza yapan minibüsten 51 kaçak göçmen çıktı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya tankların kullanımını engellemek istiyor

Almanya tankların kullanımını engellemek istiyor

397
Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız

Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız

279
Zeytin Dalı Harekatı karşıtlarından mektup

Zeytin Dalı Harekatı karşıtlarından mektup

720
Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor

Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor

217
Cumhuriyet'in Kanal İstanbul haberi

Cumhuriyet'in Kanal İstanbul haberi

102
Esad Afrin'de terör örgütü YPG'ye destek sağlıyor

Esad Afrin'de terör örgütü YPG'ye destek sağlıyor

45
Sızma girişiminde bulunan 8 terörist öldürüldü

Sızma girişiminde bulunan 8 terörist öldürüldü

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM