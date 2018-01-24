Sivas'ta kaza yapan minibüsten 51 kaçak göçmen çıktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden yola çıkan 04 D 3625 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan karayolunun Yarhisar köyü mevkisinde tarlaya savruldu.

MİNİBÜSTEN 51 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKARILDI

Kaza yerine giden jandarma ve polis ekipleri, arazide yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklular olduğunu gördü. Bir bölümü Yarhisar köyündeki camiye sığınan, diğerleri ise arazide bulunan Afganistan uyruklu 51 kaçak, ekiplerce yakalandı.

Hafik Kaymakam Vekili Ömer Sait Karakaş, kaza yerinde inceleme yaparak ekiplerden bilgi aldı.

Dikkatli ve titiz çalışma yapılması talimatını veren Karakaş, camiye sığınan ve Türkçe bilen kişiyle bir süre sohbet etti. Camiden çıkan çocuk, gözyaşlarına hakim olamadı.

KAÇAKLARDAN BİRİ: "80 KİŞİ VARDI"

Jandarma ekiplerinin, "Araçta kaç kişi vardı?" şeklindeki sorusu üzerine kaçaklardan biri, koltuklarının büyük bölümü sökülmüş minibüsün kaportasına "80" yazdı.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, başka kaçak olması ihtimaline karşı arazide arama çalışması başlattı.

Yakalanan kaçakların, Hafik Kaymakamlığı tarafından bir süre misafir edileceği ve işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilecekleri belirtildi.