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Sivas'ta kolonya ile oynayan çocuğun acı ölümü

Sivas'ta 3 yaşındaki Tolga Akgül, sobanın yanında oynadığı kolonyanın alev alması sonucu yanarak öldü.

30.01.2017 - 08:59
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Timur-Esra Akgül çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan 3 yaşındaki Tolga Akgül sobanın yanında oynadığı sırada elindeki kolonya şişesini sobanın üzerine döktü.

GİYSİLERİ ALEV ALDI

Bu sırada kolonyanın parlaması sonucu Akgül'ün giysileri alev aldı. Bu sırada dışarıda çamaşır asan annesi eve geldiğinde çocuğunun alevler içinde olduğunu gördü. Cocuğunu söndüren Akgül, durumu komşularına haber verdi. Vücudunda birinci derecede yanıklar oluşan çocuk, 112'ye haber verilmesinin ardından komşularının imkanlarıyla hastaneye ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Sivas'ta kolonya ile oynayan çocuğun acı ölümü

KURTARILAMADI

Çocuk yarı yolda kendilerini karşılayan ambulansa alındı. Ağır yaralı halde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan minik Tolga, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Tolga Akgül'ün ölüm haberini alan yakınları gözyaşı döktü. Küçük çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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