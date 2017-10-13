taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.374
USD
3,6353
EURO
4,3082
ALTIN
151,92
PETR
56,7000

Sivas'ta kuyuya düşen inek kurtarıldı

Sivas'ın Hafik ilçesinde 8 metrelik su kuyusuna düşen ineğin imdadına vatandaşlar yetişti.

13.10.2017 - 18:49
  1. Haberler
  2. İç Haber

Soğukpınar köyünde Ali Çelik'e ait inek, arazide otlatıldığı sırada kullanılmayan 8 metrelik su kuyusuna düştü.

VİNÇ ÇAĞRILDI

Bir süre sonra durumu fark eden Çelik, hayvanı kuyudan çıkarmak için komşularından yardım istedi. İneği kurtarma girişimlerinin başarısız olması üzerine Çelik, il merkezinden vinç istedi.

Sivas'ta kuyuya düşen inek kurtarıldı

3. DENEMEDE KURTARILDI

Çelik'in arkadaşı Adem Gül, ineğe iple vincin zincirini bağlamak için kuyuya indi. Gül, kuyunun dibinin su ve çamur olması nedeniyle ipi ineğe güçlükle bağladı. İki başarısız denemeden sonra inek, vinç yardımıyla kuyudan çıkarıldı.

Sivas'ta kuyuya düşen inek kurtarıldı

Sivas'ta kuyuya düşen inek kurtarıldı

Sivas'ta kuyuya düşen inek kurtarıldı

İlginizi Çekebilir
Tarihi hamamın kubbesinden kurşun levhalar çalındı
Erzurum'un Yakutiye'de, 18'inci Yüzyıl'da inşa edilen İki Göbek Hamamı'nın çatısındaki kurşun levhalar, bir haftada 3'üncü kez çalındı.
Malatya'da Suriye uyruklu terörist çift yakalandı
Malatya'da yapılan operasyonla yakalanan Suriye uyruklu çift terör örgütüyle olan bağlantısını itiraf etti.
330 metre yükseklikten atlarken paraşütü kayaya takıldı
Muğla'daki Kelebekler Vadisi'nde, atlayış yaptığı sırada paraşütü kayaya takılı kalan Peter Blokker UMKE ve AKUT tarafından kurtarıldı.
Emniyet kemeriyle hayata tutundular
Edirne Keşan'da karşı şeride geçerek takla atan aracın sürücüsü ve eşi emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazayı ucuz atlattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kübra Par'dan Doğu Perinçek'i zorlayan sorular

Kübra Par'dan Doğu Perinçek'i zorlayan sorular

214
iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın fiyatları

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın fiyatları

268
Mehmet Ali Şahin evlilik sürecini anlattı

Mehmet Ali Şahin evlilik sürecini anlattı

143
Muharrem İnce CHP'lilere kızdı

Muharrem İnce CHP'lilere kızdı

140
Erdoğan'dan AB'ye: Açıklamayı yapın bitirelim işi

Erdoğan'dan AB'ye: Açıklamayı yapın bitirelim işi

99
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli silahlı koruma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli silahlı koruma

94
Barcelona Messi için Camp Nou ismini satacak

Barcelona Messi için Camp Nou ismini satacak

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM