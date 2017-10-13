Sivas'ta kuyuya düşen inek kurtarıldı

Soğukpınar köyünde Ali Çelik'e ait inek, arazide otlatıldığı sırada kullanılmayan 8 metrelik su kuyusuna düştü.

VİNÇ ÇAĞRILDI

Bir süre sonra durumu fark eden Çelik, hayvanı kuyudan çıkarmak için komşularından yardım istedi. İneği kurtarma girişimlerinin başarısız olması üzerine Çelik, il merkezinden vinç istedi.

3. DENEMEDE KURTARILDI

Çelik'in arkadaşı Adem Gül, ineğe iple vincin zincirini bağlamak için kuyuya indi. Gül, kuyunun dibinin su ve çamur olması nedeniyle ipi ineğe güçlükle bağladı. İki başarısız denemeden sonra inek, vinç yardımıyla kuyudan çıkarıldı.