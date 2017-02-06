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Sivas'ta meyve suyu kutuları içerisinde esrar yakalandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde yol kontrolleri sırasında yolcu otobüsünde meyve suyu kutuları içerisinde 935 gram esrar ele geçirildi.

06.02.2017 - 12:14
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Malatya-Kayseri D-300 Gürün ilçesi Bahçeiçi Köyü sınırları içerisinde gerçekleştirilen yol kontrol ve arama tarama faaliyetleri sırasında Van istikametinden, İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü durduruldu

MEYVE SUYU KUTULARI İÇERİSİNDE ESRAR

Otobüste yapılan aramada yolcu koltuğunun üzerinde el bagaj kısmında poşet içerisinde iki adet meyve suyu kutuları içerisine gizlenmiş şekilde 935 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.B. ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ta meyve suyu kutuları içerisinde esrar yakalandı

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