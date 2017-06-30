Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Necmettin Erbakan Bulvarı Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi.

Erzincan yönüne giden Metin Durmuş yönetimindeki 58 NF 100 plakalı minibüs, kavşaktan karşıya geçmek isteyen Tayyar Koçak yönetimindeki 58 TL 307 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZADA YARALANANLAR

Çarpışmanın etkisiyle otomobil orta refüje savruldu. Kazada, otomobilde bulunan 44 yaşındaki Saliha Koçak öldü, sürücü Tayyar Koçak ve Akkül Çakaroğlu ile minibüs şoförü Metin Durmuş ve beraberindeki Şeyma, Furkan, Murat ve Faruk Durmuş yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarakr tedaviye alındı.

İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy kaza yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı.

Saliha Koçak'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.





