Sivas'ta öğrencilere sıra dayağı atan öğretmen kamerada

Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere bilinmeyen bir nedenden dolayı sinirlenen elektrik bölümü öğretmeni O.K. tahtaya çıkardığı öğrencileri 'bir daha şikayet gelmeyecek' diyerek uyardı.

ÖĞRENCİLERİ TOKATLADI

Dayakçı öğretmen, uyarıdan sonra 4 öğrenciyi tokatlamaya başladı. Öğrencilerin suratına tokatlar atan öğretmen daha sonra hepsini sıralarına oturttu.

O ANLAR KAMERADA

Arkadaşlarının gözleri önünde öğretmeninden dayak yiyen 4 öğrencinin tokatlara rağmen seslerini çıkarmadığı görüldü.

Öğretmenin sıra dayağı bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta öğrencilere sıra dayağı atan öğretmen VİDEO