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Sivas'ta oltaya pirana takıldı

Amatör balıkçı 38 yaşındaki Muzaffer Metinoğlu, Kızılırmak nehrinde avlanırken oltasına pirana balığı takıldı.

29.07.2017 - 15:18
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Sivas’ta Kayseri Caddesi üzerindeki demir yolu köprüsünün altında Kızılırmak'ta avlanan Muzaffer Metinoğlu dün akşam saatlerinde yaklaşık 30 santim uzunluğunda kırmızı karınlı bir pirana yakaladı.

10 DAKİKADA SUDAN ÇIKARDI

Boş zamanlarda stres atmak için balık tuttuğunu ifade eden Metinoğlu piranayı sudan çıkarmak için 10 dakika uğraştığını söyledi.

Sivas'ta oltaya pirana takıldı

"BİLSEYDİM YAŞATMAYA ÇALIŞIRDIM"

Metinoğlu, "Cuma akşamı mesai bitiminde vakit geçirmek için ırmağın kenarına indim. Ya nasip dedim oltayı attım. Oltaya tanımadığım bir balık takıldı. Pirana olduğunu daha sonra öğrendim. Pirana olduğunu bilseydim balığı yaşatmaya çalışırdım. Ama bilmediğimiz için balık öldü. Kızılırmak'ta pirana balığının olması biraz ürkütücü.

Sivas'ta oltaya pirana takıldı

"İNSAN GİBİ DİŞLERİ VAR"

Burası piknik alanı, vatandaş çoluğuyla çocuğuyla geliyor. Sudan çıkarmam bir hayli zamanımı aldı. Çok kuvvetli bir balık. Yaklaşık 10 dakika uğraştım sudan çıkarmak için. Zaten sudan çıkardıktan sonra kancayı da kırdı. Dişleri yüzünden kancayı ağzından zor aldım. İnsan gibi dişleri var" dedi.

Pirananın fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştığını belirten Metinoğlu, balığı incelemek üzere almak için kendisiyle iletişime geçenler olduğunu söyledi.

Kızılırmak'ta yaklaşık 15 gün önce de amatör balıkçılar Süleyman Güleçyüz ve Kürşat Şimşek, aynı bölgede pirana balığı yakalamıştı.

Sivas'ta oltaya pirana takıldı

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