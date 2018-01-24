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Sivas'ta otogarda unutulan çanta panik yarattı

Sivas'ta şehirlerarası otobüs terminalinde unutulan çanta paniğe neden oldu.

İHA | 24.01.2018 - 22:25..
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Polis ekiplerinin sevk edildiği otogarda yolcular dışarı çıkarılırken, fünyeyle patlatılan çantadan kıyafet çıktı.

UZMANLAR FÜNYE İLE PATLATTI

Olay, saat 19.30 sıralarında Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Otogar içerisinde bulunan bankın altına bırakılan çantanın vatandaşlar tarafından şüpheli olduğu düşünülerek polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri olayı izleyen meraklı vatandaşları da uzaklaşmaları konusunda uyardı.

Sivas'ta otogarda unutulan çanta panik yarattı


Vatandaşları otobüs terminalinden çıkarmakta güçlük çeken polis ekipleri, anonslar yaptırarak terminal içerisini boşaltmaya çalıştı. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, çantayı uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Parçalanan çantadan kıyafetler ve kişisel eşyalar çıktı.

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