Sivas'ta polisin ateş alan silahı 3 meslektaşını yaraladı

Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde meydana gelen olayda, göreve gitmek üzere hazırlık yapan polislerden birinin silahı, ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunlarla polis memurları Furkan K., Osman A. ve Okan K. yaralandı. Meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polislerden Osman A. ve Okan K. Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Furkan K. ise Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kasık, bacak ve kollarından yaralandığı belirtilen polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayı haber alan meslektaşları, hastaneye gelerek yaralı polisleri ziyaret etti.

VALİ GÜL: HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Sivas Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gelerek yaralı polisleri ziyaret etti, doktorlardan sağlık durumları ile ilgili bilgi aldı. Hastane çıkışı açıklama yapan Vali Gül, "Göreve giderken bir polis memurumuzun silahı ateş alıyor ve 3 polisimiz yaralanıyor. Çok şükür 3'ünün de hayati tehlikesi yok. İnşallah kısa süre içinde de taburcu olacaklar" dedi.





