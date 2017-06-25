taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5089
EURO
3,9249
ALTIN
141,79
PETR
45,6800

Sivas'ta sahte plakaya 5 bin 285 lira para cezası

Yurt dışından getirdiği otomobile sahte plaka takarak kullanan S.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

25.06.2017 - 14:04
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Sivas'ta sivil trafik ekiplerinin yaptığı denetimde, şüphe üzerine 58 GLM 58 plakalı araç durduruldu.

GÜRCİSTAN'DAN GETİRDİ

Yapılan kontrollerde aracın Gürcistan'dan getirildiği ve sahte plaka ile Türkiye'de kullanıldığı tespit edildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Bunun üzerine otomobil sürücüsü S.G. gözaltına alarak Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 5 bin 285 TL para cezası kesildi.

Araç trafik ekipleri tarafından otoparka çekilirken şüpheli S.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta sahte plakaya 5 bin 285 lira para cezası

Sivas'ta sahte plakaya 5 bin 285 lira para cezası

İlginizi Çekebilir
Bursa'da tecavüz davasında tahliye ettiren fotoğraflar
Tecavüz iddiasıyla tutuklanan 30 yaşındaki Halit Y., mahkemeye sunduğu fotoğraflar sayesinde tahliye oldu.
Malatya'da silahlı kavga: 2 ölü 3 yaralı
Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Siirt'te iki köy arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı
Şirvan ilçesine bağlı Durankaya ile Taşyaka köylüleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Ankara'da trafik kazası
Ankara'da Hipodrom Caddesi'nde bir otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu biri ağır 16 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan bayram namazında rahatsızlık geçirdi

Erdoğan bayram namazında rahatsızlık geçirdi

458
YAŞ öncesi FETÖ mağduru subaylara terfi imkanı

YAŞ öncesi FETÖ mağduru subaylara terfi imkanı

58
ABD istihbaratı yeni Edward Snowden'lardan korkuyor

ABD istihbaratı yeni Edward Snowden'lardan korkuyor

19
Yunan adası Hydra'da Osmanlı'ya karşı zafer kutlaması

Yunan adası Hydra'da Osmanlı'ya karşı zafer kutlaması

288
Türk toplumunun Avrupa Birliği'ne güveni azalıyor

Türk toplumunun Avrupa Birliği'ne güveni azalıyor

121
Bursa'da tecavüz davasında tahliye ettiren fotoğraflar

Bursa'da tecavüz davasında tahliye ettiren fotoğraflar

39
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açlık grevindekilere çağrı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açlık grevindekilere çağrı

273
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM