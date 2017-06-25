Sivas'ta sahte plakaya 5 bin 285 lira para cezası

Sivas'ta sivil trafik ekiplerinin yaptığı denetimde, şüphe üzerine 58 GLM 58 plakalı araç durduruldu.

GÜRCİSTAN'DAN GETİRDİ

Yapılan kontrollerde aracın Gürcistan'dan getirildiği ve sahte plaka ile Türkiye'de kullanıldığı tespit edildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Bunun üzerine otomobil sürücüsü S.G. gözaltına alarak Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 5 bin 285 TL para cezası kesildi.

Araç trafik ekipleri tarafından otoparka çekilirken şüpheli S.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.