Sivas'ta sobadan sızan gaz can aldı

Sivas'ta Kenan Suna'dan (51) haber alamayan arkadaşları, evine gittiklerinde kapının açılmaması üzerine polise haber verdi.
Eve giren ekipler, Suna'yı yatağında hareketsiz bularak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
SOBADAN SIZAN GAZ..
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlenen Kenan Suna'nın cesedi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
İki çocuk babası Suna'nın eşinden ayrıldığı, ganyan bayisinin çay ocağında çalıştığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.