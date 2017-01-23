Sivas'ta sobadan sızan gaz can aldı

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda şüpheli kamyonun durduruldu. Kamyonun içinde Piyasa değeri 250 bin lira olan sigara bulundu.

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Ankara'nın en ucuz ilçesi Polatlı oldu

Başkentin en ucuz ilçesi ise bin 105 lira ortalama fiyatla Polatlı oldu.