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Sİvas'ta şüpheli çanta alarmı

Şehirler arası otobüs terminalinde unutulan çanta, polisi alarma geçirdi.

İHA | 16.10.2018 - 03:05..
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Otogarın peronlar kısmında bulunan bankın yanında iple sıkıca bağlanmış bir şekilde duran çantanın vatandaşlar tarafından şüpheli olduğu düşünülerek polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Sİvas'ta şüpheli çanta alarmı

Polis ekipleri olayı izleyen meraklı vatandaşları da uzaklaşmaları konusunda uyardı. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, çantayı uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı.

Sİvas'ta şüpheli çanta alarmı

Parçalanan çantadan paket halinde meyve suyu ve meyve çıktı. Şüpheli çanta içerisinden çıkanlar çevredeki vatandaşları şaşırttı.

Sivas'ta şüpheli çanta alarmı VİDEO

Sİvas'ta şüpheli çanta alarmı

Sİvas'ta şüpheli çanta alarmı

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