taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.949
USD
3,8639
EURO
4,5097
ALTIN
158,49
PETR
63,6400

Sivas'ta sürücünün çarpıp kaçtığı yaya öldü

Sürücünün aracıyla çarpıp kaçtığı yaya yaşamını yitirdi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı

12.11.2017 - 02:04
  1. Haberler
  2. İç Haber

Seyrantepe Mahallesi Seyrantepe Caddesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan kişiyi gören sürücüler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybeden kişiye bir aracın çarpıp kaçtığını tespit etti.

Evli ve 4 çocuk babası Ahmet Altınay'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Altınay'a çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÖLEN ŞAHSIN TELEFONUNA POLİS YANIT VERDİ

İnceleme sırasında Altınay'ın cep telefonuna gelen çağrıya cevap veren polis, arayan kişiye babasının trafik kazası geçirdiğini söyledi.

Kaza yerine gelerek sinir krizi geçiren Altınay'ın eşi ve çocuklarını çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Kazanın, Altınay'ın akşam namazını kıldıktan sonra evine döndüğü sırada meydana geldiği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Darbeci CIA uzmanı Barkey için tutuklama kararı
CIA eski uzmanı Henri Barkey hakkında 'darbe girişimini organize ve koordine etmekten' tutuklama kararı çıkartıldı.
Babası, şehit Kaymakam Safitürk'ü anlattı
Mardin'in şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, oğlunu anlattı.
Can Dündar'ın Meral Akşener güzellemesi
Kaçak Dündar, Meral Akşener'e Twitter hesabından övgüler yağdırdı.
Öpücük kavgası uçağa rötar yaptırdı
İstanbul-Bodrum seferini yapmaya hazırlanan uçakta öpücük yüzünden gerginlik yaşandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Darbeci CIA uzmanı Barkey için tutuklama kararı

Darbeci CIA uzmanı Barkey için tutuklama kararı

22
Emlakçıların alacağı komisyon düşüyor

Emlakçıların alacağı komisyon düşüyor

50
Tolunay Kafkas: Yeni bir sistem uygulayacağız

Tolunay Kafkas: Yeni bir sistem uygulayacağız

1
Türk heyeti Nelson Mandela'nın köyünde

Türk heyeti Nelson Mandela'nın köyünde

8
David Beasley: 2 savaş bitse yüz milyonlarca dolar kar

David Beasley: 2 savaş bitse yüz milyonlarca dolar kar

4
Rusya'dan ABD'ye medya misillemesi

Rusya'dan ABD'ye medya misillemesi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM