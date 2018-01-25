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Sivas'ta takta atan araçta bir kişi hayatını kaybetti

Sivas’a otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

AA | 25.01.2018 - 04:10..
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Cadde üzerinden üniversite yolu istikametine gitmekte olan 34 GC 2623 plakalı aracın sürücüsü kar nedeniyle kontrolü kaybetti. Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu, otomobil refüje çarptıktan sonra takla atarak devrildi.

Sivas'ta takta atan araçta bir kişi hayatını kaybetti

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Hasan Bircan (27) olay yerinde hayatını kaybederken, Bircan’ın araç içerisinde sıkışan cansız bedeni Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu çıkarılarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan Bekir Hatipoğlu (35) ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardında inceleme başlatıldı.

Sivas'ta takta atan araçta bir kişi hayatını kaybetti VİDEO


Sivas'ta takta atan araçta bir kişi hayatını kaybetti


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