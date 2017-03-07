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Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

07.03.2017 - 14:46
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Rıza Ayvacı (59) yönetimindeki 37 KE 084 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan karayolunun Emre köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü

YARALI OLAN BİR KİŞİ KURTARILAMADI

Yol ortasındaki bariyere çarparak durabilen aracın sürücüsü Ayvacı ile yanında bulunan kızı Selma (39) ve çocukları Salih Talha (9), Beyzanur (14) ve Rabia Turan (6) yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Rıza Ayvacı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü

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