Sivas'ta yoğun sis

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte sis etkisini gösterdi. Kent merkezi ve çevresinde, akşam saatlerinde görülen yoğun sis nedeniyle trafik akışı yavaşladı.
GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METRE
Sivas merkezde oluşan yoğun sis tabakasıyla görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü görüldü. Sis nedeniyle zorlanan sürücüler, caddelerde dikkatli seyretti.
KENT MEYDANINDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Sisli havayla tarihi kent meydanında ise güzel görüntüler ortaya çıktı. Karpostallık görüntülerin oluştuğu kent meydanında vatandaşlar fotoğraf çektirdi.