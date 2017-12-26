Sivas'ta yoğun sis

1 Kendini polis diye tanıtan dolandırıcı yakalandı Balıkesir'de bir kişiyi telefonla arayarak, kendisini komiser olarak tanıtarak 56 bin lira dolandıran Ş.P., parayı çekerken yakalanıp, tutuklandı.

2 Ayakkabı tabanında uyuşturucu sevkiyatı Bitlis'te şüphelenilen kişinin üst aramasında, ayakkabı tabanına saklanan 1 kilo 97 gram eroin maddesi ele geçirildi.

3 Türkiye'de görülen ışığın sebebi Rus füzesi Türkiye'de sabah saatlerinde gökyüzünde görülen ışık hüzmesinin nedenin Rusya'nın test ettiği balistik füze olduğu ortaya çıktı.

4 Meyve kabuklarından sanat Bazen soyarken zorlandığımız meyve kabuklarını hiç koparmadan ve onlardan birer sanat eseri çıkaranlar da var.

5 Cumhurbaşkanı Çad'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile Çad'da ortak basın toplantısında FETÖ'ye yönelik mücadeleye dikkat çekti.

6 ABD'den Filistin'e başkent teklifi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "ABD'nin Filistinlilere Ebu Deys'te başkent ya da bir oluşum verilmesi teklifinde bulunacağına dair bilgiler ulaştığını" söyledi.