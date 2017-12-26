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Sivas'ta yoğun sis

Sivas'ta yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

DHA | 26.12.2017 - 21:15..
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Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte sis etkisini gösterdi. Kent merkezi ve çevresinde, akşam saatlerinde görülen yoğun sis nedeniyle trafik akışı yavaşladı.

GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METRE

Sivas merkezde oluşan yoğun sis tabakasıyla görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü görüldü. Sis nedeniyle zorlanan sürücüler, caddelerde dikkatli seyretti.

Sivas'ta yoğun sis

KENT MEYDANINDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Sisli havayla tarihi kent meydanında ise güzel görüntüler ortaya çıktı. Karpostallık görüntülerin oluştuğu kent meydanında vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Sivas'ta yoğun sis

Sivas'ta yoğun sis

Sivas'ta yoğun sis

Sivas'ta yoğun sis

Sivas'ta yoğun sis

Sivas'ta yoğun sis

Sivas'ta yoğun sis

Sivas'ta yoğun sis

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