Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı

Kars-Ankara seferini yapan Ergün Gökçe (52) yönetimindeki otobüs, Sivas-Yozgat karayolunun Yıldızeli ilçesi Kavak köyü yakınında buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada yaralanan 34 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yıldızeli ve Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.



Bazı yolcular, otobüsün şiddetli rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkarak devrildiğini ifade etti.