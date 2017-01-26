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Sivas'ta yolcu otobüsü tıra çarptı: 10 yaralı

Sivas'ta bir yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

26.01.2017 - 04:31
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Adıyaman-Artvin seferini yapan Sadık Pineci idaresindeki 22 KP 622 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan karayolunun Seyfebeli Rampası mevkisinde Yusuf Tercanlı'nın kullandığı 24 AH 700 plakalı yem yüklü tıra arkasından çarptı.

Kazada, otobüsteki yolculardan 10'u yaralandı. Sağlık ekiplerince Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ta yolcu otobüsü tıra çarptı: 10 yaralı

Otobüste bulunan ve kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular ise başka otobüslerle yola devam etti.

Kurtarma çalışmaları sürerken Sivas-Erzincan karayolunun Erzincan istikametinin bir süre ulaşıma kapalı kalması nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan otobüsün karayollarına ait bir greyderle çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

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