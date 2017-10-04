Sivas'ta yolcu otobüsünde 181 kaçak yakalandı

Otobüste ve bagajında arama yapan jandarma ekipleri, araçta yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 181 yabancı uyruklu bulunduğunu tespit etti.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Ağrı'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilen Afganistan, Pakistan, İran, Suriye, Bangladeş ve Sri Lanka uyruklu kişiler otobüsten indirilerek uygulama noktasında bir süre bekletildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Sivas Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bagajında dahi yolcu taşındığı belirlenen otobüsün şoförü, gözaltına alındı.