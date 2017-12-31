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Sivas'ta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı

Sivas'ta meydana gelen yolcu otobüsü ile otomobil çarpışmasında 3 kişi yaralandı.

DHA | 31.12.2017 - 01:39..
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Saat 23:30 sularında Sivas'taki kaza, Gültepe Mahallesi, Ankara Karayolu Galericiler kavşağında meydana geldi. Otomobil kazada boş araziye uçarak takla attı.

Sivas'ta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı


OTOMOBİL BOŞ ARAZİYE UÇTU

İçerisindeki 15 yolcusuyla Van'dan Ankara yönüne giden Fesih İriş yönetimindeki 34 YK 9983 otobüs, kavşakta Tahsin Boyraz yönetimindeki 58 FL 222 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otobüs orta refüje çıkarken, otomobil ise yol kenarındaki boş araziye uçarak ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Tahsin Boyraz ile yanındaki eşi Leyla ve kızları İrem Boyraz yaralandı.

Sivas'ta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı


Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültsi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Otobüs yolcuları, kaza yerine gelen başka bir otobüsle yola devam etti.

Sivas'ta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı

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