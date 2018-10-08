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Sivas'taki 10 bin kişilik yurda öğrenci alımları başlıyor

Türkiye'nin tek seferde yapılan en büyük yurt projesi olduğu belirtilen 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'na alımlar başlayacak.

Haber Merkezi | 08.10.2018 - 09:33..
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Türkiye'nin tek seferde yapılan en büyük yurt projesi olduğu belirtilen 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'na öğrenci alımların bu hafta yapılması planlanıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Davut Gül, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sivas Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Sivas'taki 10 bin kişilik yurda öğrenci alımları başlıyor

"5 YILDIZLI OTEL AYARINDA"

Vali Davut Gül, "Birinci etap olan 5 bin kişilik yurt, Kredi ve Yurtlar Kurumuna devredildi. İkinci etap ise bu ayın sonunda teslim edilecek. Bu tür projelerin yapılması yaklaşık 3-4 yılı buluyor. 10 ayda bu yurtları yapmak hem ekonomik olarak hem de inşaatı tamamlamak anlamında çok zor. Donanımları tamamlandı, çevre düzenlemeleri bitti. Üniversite ile olan yolun asfaltlanması, yürüyüş yollarıyla ışıklandırmasını da yapıyoruz. Odalar 4 kişilik, suit oda şeklinde. Yatılan yerler farklı, ders çalışılan yerler farklı. Adeta 5 yıldızlı oda ayarında. Sosyal donatıları var. Hedefimiz bu hafta bir bloktan başlayarak yavaş yavaş öğrenci almak. Şundan emin olun, zengin fakir, ara sınıflarda ya da ilk defa gelen, isteyen herkes Kredi Yurtlar Kurumunun yurdunda kalabilecek." dedi.


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