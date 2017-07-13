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Sivas'taki cenaze otobüslerinde Yasin okunacak

Sivas Belediyesi, havaalanı ve cenaze hizmetleri için çalışan otobüslerde video gösterimi yapılacağını duyurdu.

13.07.2017 - 16:18
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Sivas'ta, havaalanı hattında çalışan otobüslerde kenti tanıtan video gösterilirken, cenaze hizmetleri için tahsis edilen otobüslerde ise Yasin Suresi videosu yayınlanacak.

Pilot uygulamayı yerinde inceleyen Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, "Havaalanından Sivas'a gelirken birçok vatandaşımız belki Sivas’ı tanıyor fakat şehir dışından gelen Sivas’ın yabancısı olan birçok insan da oluyor. Havaalanından DSİ Kavşağı’na kadar olan kısımda şehre girene kadar durak yok. Bu süreçte Sivas’ı tanıtan, şehrimize gelen insanların güzel algılara sahip olmasını öngören bir film hazırladık. Bu film otobüs içerisinde bulunanlar tarafından izleniyor. Şehir içerisine girdikten sonra ise bu defa bir sonraki durakların isimleri okunarak vatandaş hangi durakta inecek ise o durakta inme imkanı buluyor. Aynı zamanda bu kısım içerisinde yine şehirle ilgili görseller, gerek belediyemizin çalışmaları, gerekse Sivas’ın tarihi-turistik yerleri bu süreçte gösteriliyor" dedi.

Sivas'taki cenaze otobüslerinde Yasin okunacak

Cenaze hizmetleri için de farklı bir gösterim hazırlandığını belirten Başkan Aydın, "Araç cenaze hizmetlerinde görevliyse kimi zaman taziye dilekleri iletiliyor, Kuran’ı Kerim okunuyor ve yine cenazeyle ilgili dini içerikli bir takım video programlar izlettiriliyor. Bu ilk pilot uygulamamız, zaman içerisinde buradaki memnuniyet oranına göre halk otobüslerinde de kullanılacak" dedi.


Sivas'taki cenaze otobüslerinde Yasin okunacak

Sivas'taki cenaze otobüslerinde Yasin okunacak

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