Sivas'taki 'Hobbit' evlerinin sayısı artıyor

John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı ve Peter Jackson tarafından sinema filmi olarak çekilen 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' filmi serilerindeki Hobbit karakterlerinin yaşadığı küçük tepeler içine gömülen evlerden esinlenen Sivas Belediyesi, 2 yıl önce kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na, benzeri evler inşa etmeye başladı.

EN AZ İKİ GÜNLÜK KİRALANABİLECEK

Film kahramanı cücelerin yaşadığı evlerin büyüklüğündeki yamaç evleri, yapım aşamasında olmasına rağmen ilgi gördü. 1+1 olarak inşa edilen 65 metrekarelik yamaç evlerinde mutfak, banyo, tuvalet ve yatak odası bulunuyor. Belediyenin 'Yamaçevleri' olarak isimlendirdiği projede yapılan evler dayalı döşeli olarak en az iki günlük olmak kaydıyla isteyenlere kiraya verilecek.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Doğa manzarasıyla apart otel şeklinde yaz-kış hizmet verecek evlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Sami Aydın da çalışmaları denetleyerek, yamaç evlerinin Sivas'a önemli bir değer katacağına inandığını ifade etti.

TURİZME KAZANDIRILACAK

Bölgedeki çalışmaları sürdüren belediye, 'Hobbit' evlerinin sayısını 100'e kadar çıkartarak, turizme kazandırmayı planlıyor.

Filmdeki evler:





