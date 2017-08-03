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Sivas'taki 'Hobbit' evlerinin sayısı artıyor

Sivas Belediyesi 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Hobbit' evlerine benzeyen yamaç evlerinin sayısını 6'ya yükseltti.

03.08.2017 - 15:23
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John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı ve Peter Jackson tarafından sinema filmi olarak çekilen 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' filmi serilerindeki Hobbit karakterlerinin yaşadığı küçük tepeler içine gömülen evlerden esinlenen Sivas Belediyesi, 2 yıl önce kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na, benzeri evler inşa etmeye başladı.

Sivas'taki 'Hobbit' evlerinin sayısı artıyor

EN AZ İKİ GÜNLÜK KİRALANABİLECEK

Film kahramanı cücelerin yaşadığı evlerin büyüklüğündeki yamaç evleri, yapım aşamasında olmasına rağmen ilgi gördü. 1+1 olarak inşa edilen 65 metrekarelik yamaç evlerinde mutfak, banyo, tuvalet ve yatak odası bulunuyor. Belediyenin 'Yamaçevleri' olarak isimlendirdiği projede yapılan evler dayalı döşeli olarak en az iki günlük olmak kaydıyla isteyenlere kiraya verilecek.

Sivas'taki 'Hobbit' evlerinin sayısı artıyor

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Doğa manzarasıyla apart otel şeklinde yaz-kış hizmet verecek evlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Sami Aydın da çalışmaları denetleyerek, yamaç evlerinin Sivas'a önemli bir değer katacağına inandığını ifade etti.

Sivas'taki 'Hobbit' evlerinin sayısı artıyor

TURİZME KAZANDIRILACAK

Bölgedeki çalışmaları sürdüren belediye, 'Hobbit' evlerinin sayısını 100'e kadar çıkartarak, turizme kazandırmayı planlıyor.

Filmdeki evler:

Sivas'taki 'Hobbit' evlerinin sayısı artıyor

Sivas'taki 'Hobbit' evlerinin sayısı artıyor

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