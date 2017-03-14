Siverek’te atık su arıtma tesisi kuruldu

Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Siverek ilçesinde daha önce yaşanan kanalizasyon atıklarının çevreye verdiği zararları kurmuş olduğu atık su arıtma tesisi ile çevresel sorunları ortadan kaldırdı.

Geçtiğimiz yıl ilçe merkezinde atık su arıtma tesisine bağlanan kollektör hatlarının da döşenmesiyle hizmet vermeye başlayan tesiste uzman teknik ekipler tarafından günlük kontroller yapılarak ileri biyolojik arıtma tesisi özelliği de taşıyan alanda çeşitli periyotlarla numuneler alınarak laboratuvar ortamında tahlillerinde yapıldığı bildirildi.

ENERJİ ÜRETİYOR, TARIMSAL ALANLARI SULUYOR

30 bin metrekare alana kurulan tesis 7 milyon 144 bin avroya mal olan ve 2 bin 30 yılına kadar ilçenin ihtiyacına cevap verecek şekilde dizayn edilen Siverek Atık Su Arıtma Tesisi, günlük olarak 17 bin mereküp kapasiteli olup atık suyu temizleyerek elde edilen doğalgazla birlikte tesisin ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretip, arıtılan atık su tarımsal sulama amaçlı kullanıldığı belirtildi.







