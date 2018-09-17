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Siverek'te bulunan obüse jandarma müdahale etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde temel kazısı sırasında bulunan mühimmat imha edildi.

AA | 17.09.2018 - 21:51..
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Siverek Güvercin Mahallesi'nde evinin yakınlarında hayvan barınağı yapmak için temel kazan Mehmet İnal, kazı sırasında çıkan toprak arasında metal bir cisim buldu.

Buldukları cismin mayın olduğunu düşünen İnal, durumu jandarmaya bildirdi.

ARAMA YAPILDI

Jandarma ekiplerinin olay yerinde güvenlik önlemleri almasının ardından alanda başka mühimmatın olma ihtimaline karşı, Maviş isimli mayın arama köpeği ve detektör ile arama yapıldı.

Siverek'te bulunan obüse jandarma müdahale etti

"İNTERNETE ATTIM"

Dün temel kazısı için çalışmaya başladıklarını belirten Rıdvan İnal, cismi bu sabah fark ettiklerini söyledi. Cismi mayına benzettiklerini ifade eden İnal, "Ne olduğunu anlamadık, internete attım daha sonra babam mayına benziyor diye tarif etti. Korktum belki patlar diye jandarmayı aradım." diye konuştu.

Siverek'te bulunan obüse jandarma müdahale etti

OBÜS OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu alandaki mühimmat, güvenli bir şekilde mahallenin dışına çıkarılarak fünye ile imha edildi.

Askeri yetkililer mühimmatın patlamamış obüs mühimmatı olduğunu bildirdi.

Siverek'te bulunan obüse jandarma müdahale etti

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