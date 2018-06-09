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Siverek'te husumetli aileler çatıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli iki aile birbirine girdi. Silahların da çekildiği kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

DHA | 09.06.2018 - 14:27..
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, ateşlenen tabancalardan çıkan kurşunlara hedef olan 6 kişi ağır yaralandı.

Siverek'te husumetli aileler çatıştı: 1 ölü, 6 yaralı

AİLE KAVGASINA DÖNÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Aralarında alacak yüzünden husumet bulunan Lale ve Kankılıç ailelerinin fertleri, cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, diğer aile bireylerinin de katılımıyla kısa sürede kavgaya dönüştü.

Siverek'te husumetli aileler çatıştı - VİDEO

Karşılıklı tabancaların kullanıldığı kavgada Ekrem Kankılıç, Ahmet Kankılıç ve Şaban Lale vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ 3'Ü AĞIR 6 YARALI

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Silahlı kavgada yaralanan 6 kişiden 3'ünün durumlarının ağır olduğu belirtildi. Yaralılaradn birinin ahstaneye kaldırılırken öldüğü açıklandı.

Polis olay sonrası kayıplara karışan diğer aile fertlerinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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