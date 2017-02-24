Siverek'te şehide vefa

10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrasında gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit olan Şanlıurfa Siverek ilçesi nüfusuna kayıtlı Polis memuru Süleyman Sorkut’un ismi, Siverek Belediye Meclisi onayıyla ilçenin Bahçelievler mahallesinde yapımı devam eden modern parka verildi.

ŞEHİDİN ADI PARKTA YAŞATILACAK

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Şehit Polis Süleyman Sorkut’un isminin yazılı olduğu tabela törenle dikildi. Törene katılan Siverek Belediye Başkan yardımcısı Hacı Ahmet Öncül çalışmanın şehide vefa borcu olduğunu belirterek, "İstanbul’da hain bir saldırı sonucu şehit olan hemşerimiz polis memuru Süleyman Sorkut’un ismini yaşatmak amacıyla, Belediye Meclisimizin kararıyla, bu parka isminin verilmesi kararı alındı. Vatanımızı korurken şehit olan tüm emniyet güçlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi

















