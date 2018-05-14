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İzindeki polis gasba müdahale etti

Brezilya'da sivil haldeki kadın polis, okul önünde gasp yapmaya çalışan bir saldırganı saf dışı bıraktı.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 12:54..
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Brezilya'nın suç kartelleri ile ünlü olan kenti Sao Paulo'da bir okulun çıkışına silahıyla gelen gaspçıyı, o sırada çocuğunu okuldan almak için orada bulunan ve izinde olan polis memuru Katia da Silva Sastre etkisiz hale getirdi.

VELİLERE VE ÖĞRENCİLERE SİLAHLI GASP GİRİŞİMİ

Sastre diğer velilerle sohbet ederken yanlarına elinde tabanca olan genç bir adam geldi. Elivelton Neves Moreira adlı 21 yaşındaki saldırgan tabancasını velilere ve minik öğrencilere doğrultarak çevredekileri gasbetmek istedi.

İzindeki polis gasba müdahale etti ViDEO

VELİ, POLİS OLUNCA BAŞARAMADI

Tam o sırada karşısındaki polis memuru Sastre de yanında bulundurduğu tabancasını çekerek hırsıza karşılık verdi. Sastre, saldırganı göğsünden 3 el ateş ederek yere serdi. Sastre, soğukkanlı bir şekilde yerde kıvranan adamın silahını da aldı.

KADIN POLİS, KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Sao Paulo Valisi Marcio França Sunday tarafından sosyal medyada paylaşılan videolar yerel basında büyük ilgi çekti. Yerel halk tarafından kahraman ilan edilen Sastre, cesaretinden dolayı Sao Paulo yetkilileri tarafından ödüllendirildi.

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