Sivil şehit yakınlarına haklar için yeni çalışma

Ailelerin hangi kanun kapsamında hak sahibi olacağına karar verilecek. Hükümet kanadı, 11 Mayıs 2013’te Reyhanlı’da 52 kişinin öldüğü bombalı saldırı sonrasında ‘sivil şehitlik’ kavramını gündeme getirdi. Terör sonrası mağdurların hangi haklardan ne ölçüde yararlanacağı konusunda İçişleri Bakanlığı, farklı kanunlarda düzenlenen hükümlere göre karar veriyor.

Aile Bakanlığı; 3713 Terörle Mücadele Kanunu, 5233 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna göre ölenlerin ailelerine kamuda istihdam hakkı sağlarken, SGK da 2330 Çocuklara Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 5434 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanuna göre maaş bağlıyor. Sivil şehit yakınlarına ve malullere kira yardımı, elektrik ve su indirimi, ücretsiz seyahat hakkı da tanınıyor.

5 BİN 104 SİVİL ŞEHİT YAKINI VE MALULE AYLIK BAĞLANDI

2014’ten bu yana sivil şehit yakını ya da malul yakınlarından 3 bin 276 kişi kamuda istihdam edildi. SGK’da 5 bin 104 sivil şehit yakını ve malule aylık bağladı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Hayatını kaybeden veya malul hale gelen siviller ile hak sahiplerine 3 bin 203 lira aylık bağlanıyor. Vefat edenlerin mirasçılarına 88 bin 596 lira, bakıma muhtaçlara 177 bin 192 lira, diğer malullere 66 bin 447 lira ile 22 bin 149 lira arasında tazminat veriliyor.

CHP'DEN ŞEHİT HAKLARI ÖNERGESİ

CHP’li Ömer Süha Aldan, sivil ve güvenlik görevlisi şehit-gazilere verilen haklardaki farklılıkları kaldırmayı amaçlayan kanun teklifi hazırladı. Aldan, “Sivillere de şehit ve gazilere tanınan haklar aynen verilmeli. Ama hükümet, 15 Temmuz’da yaşamını yitirenleri ayrıştırıyor” dedi.

"TERÖR ARAŞTIRMASI TARİHİ SORUMLULUKTUR"

CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, TBMM’nin terörü araştıracak bir komisyon kurması için önerge verdi. “Terör, ülkemizin en önemli sorunu haline gelmiştir” diyen İrgil, “Meclis’in terörü araştırması tarihi sorumluluktur” dedi.