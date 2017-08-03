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Sivile selam veren tuğgeneral de kendini tanıyamadı

Darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlere yönelik açılan davada 486 sanığın yargılanmasına 2. günde de devam edildi.

03.08.2017 - 09:32
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Sivile selam veren tuğgeneral de kendini tanıyamadı

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Davanın dün görülen 2. duruşmasında darbe girişiminin 3 nolu sanığı Kemal Batmaz'ın savunması tamamlandı. Batmaz'ın 15 Temmuz 2016 gecesi 143. Filo'ya girmesi ve burada Hakan Evrim'in kendisine selam vermesi soruldu.

"ÜS KOMUTANININ SİVİLE SELAM VERMESİ..."

Bazı gazilerin avukatı Hasan Oğuz Altınkaynak, sanıklardan eski Akıncı Üssü Komutanı Hakan Evrim'in Batmaz'a üs koridorunda başıyla selam vermesine atfen, "Üs komutanı olan bir askerin sivil birine selam vermesi mantıklı mı?" sorusunu yöneltti.

"ASKERLİĞİ BEDELLİ YAPTIM"

Batmaz, askerliğini bedelli olarak 21 gün yaptığını bildirerek, "Onun ben selam olup olmadığını da bilmiyorum. 21 gün bedelli askerlik yapan birisi olarak onun selam olup olmadığını da bilmiyorum. Bedelli eğitiminde o şekilde bir selam görmedim." diye konuştu.

HAKAN EVRİM DE GÖRÜNTÜDEKİ KİŞİYİ TANIMADI

Bir sanık avukatı da Mahkeme Başkanı Selfet Giray'a "Görüntülerde, kendisinin kabul etmediği ancak bilirkişinin Kemal Batmaz olduğunu söylediği şahsın yanında bulunan kişi Tuğgeneral Hakan Evrim. Evrim'e bu görüntülerdeki kişilerin kim olduğunu ve Batmaz'ı tanıyıp tanımadığının sorar mısınız?" dedi.

Mahkeme Başkanı Giray'ın soruyu yönelttiği sanık Hakan Evrim, "Ben Kemal Batmaz'ı ne gördüm ne de tanırım." cevabını verdi. Başkanın, "Peki yanındaki siz misiniz?" sorusu üzerine Evrim, "Beni andırıyor; ancak kesin olarak 'Benim' diyemem" dedi. Hakan Evrim'in bu cevabı salonda gülüşmelere ve farklı tepkilere neden oldu.

Sivile selam veren tuğgeneral de kendini tanıyamadıO gece Akıncı Üssü'nde Kemal Batmaz (Önde sağda), Hakan Evrim (Ortada)

Sivile selam veren tuğgeneral de kendini tanıyamadıSanık Hakan Evrim mahkeme salonuna götürülürken

Sivile selam veren tuğgeneral de kendini tanıyamadı
Hakan Evrim eski fotoğrafı

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