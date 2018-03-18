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Siviller Afrin'e dönüyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın baskıları nedeniyle Afrin kırsalına kaçan bazı siviller ilçe merkezine dönmeye başladı.

AA | 18.03.2018 - 19:13..
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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah 08.30'da kontrolün tamamen sağlandığı Afrin'de güvenlik güçleri bir yandan arama tarama faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da stratejik öneme sahip binalara girildi.

MERKEZDE TÜRK BAYRAĞI

Şehir merkezine girişte tekbir getiren güvenlik güçleri daha sonra buradaki Hükümet binasına çıkarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

KIRSALDAKİ SİVİLLER MERKEZE GELİYOR

Terör örgütü YPG/PKK'nın baskıları nedeniyle Afrin kırsalına kaçan bazı siviller de ilçe merkezine dönmeye başladı.

Siviller Afrin'e dönüyor

Siviller Afrin'e dönüyor

Siviller Afrin'e dönüyor

TEMİZLİK SÜRÜYOR

harekat kapsamında bu sabah terörden arındırılan ilçe merkezinde stratejik öneme sahip noktalarda güvenliği sağlayan birlikler, teröristlerin farklı noktalara yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmek için faaliyetlerini sürdürüyor.

Siviller Afrin'e dönüyor

Siviller Afrin'e dönüyor

Siviller Afrin'e dönüyor

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