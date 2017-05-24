Sivrisinekle mücadelede 'drone' dönemi

Adana'nın 15 ilçesinde dereler, yeşil alanlar, foseptik çukurları, parklar, pazar yerleri ile cadde ve sokaklardaki rögarları sivrisinek, karasinek, hamam böceği, tatarcık, kene, bit, pire ve kemirgenlere karşı ilaçlayan belediye ekipleri, Coğrafik Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı çalışma düzenine geçti.

İHA'LAR 10 DAKİKADA 10 DÖNÜMÜ İLAÇLIYOR

Vektör ve larva mücadelesinde karadan müdahale edilemeyen alanlarda kullanılacak insansız hava araçları Biodrone ve Biocopter'in tanıtımı yapıldı. Yapılan bilgilendirmede 10 kilometre uzaktan kumanda edilebilen hava araçlarının 10 dakikada 10-15 dönüm alanda ilaçlama yapma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.