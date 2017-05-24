taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.514
USD
3,5649
EURO
3,9893
ALTIN
143,56
PETR
54,0200

Sivrisinekle mücadelede 'drone' dönemi

Adana Büyükşehir Belediyesi, sinekle mücadelede ilaçlama araç ve ekipman filosunu insansız hava araçlarıyla (İHA) güçlendirdi.

24.05.2017 - 16:55
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adana'nın 15 ilçesinde dereler, yeşil alanlar, foseptik çukurları, parklar, pazar yerleri ile cadde ve sokaklardaki rögarları sivrisinek, karasinek, hamam böceği, tatarcık, kene, bit, pire ve kemirgenlere karşı ilaçlayan belediye ekipleri, Coğrafik Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı çalışma düzenine geçti.

Sivrisinekle mücadelede 'drone' dönemi

İHA'LAR 10 DAKİKADA 10 DÖNÜMÜ İLAÇLIYOR

Vektör ve larva mücadelesinde karadan müdahale edilemeyen alanlarda kullanılacak insansız hava araçları Biodrone ve Biocopter'in tanıtımı yapıldı. Yapılan bilgilendirmede 10 kilometre uzaktan kumanda edilebilen hava araçlarının 10 dakikada 10-15 dönüm alanda ilaçlama yapma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Sivrisinekle mücadelede 'drone' dönemi

İlginizi Çekebilir
Jet-ski ile umuda yolculuk sahil güvenliğe takıldı
Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçen 1 Türk kaptan ile 1'i kadın 2 Suriyeli, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Sakarya'da zehir seralarına jandarma baskını
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 7 serada yapılan aramada salatalıkların arasında 8 bine yakın hint keneviri bulundu.
Hatay'da cinnet getiren polis anne ve babasını öldürdü
İstanbul'da görevli polis memuru Muhammed Ömer E. izne gittiği Hatay'da cinnet getirerek anne ve babasının canına kıydı.
Kansere neden olan binlerce saat ve gözlüğe operasyon
İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 7 bin 744 kaçak kol saati ile 18 bin 460 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor

AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor

178
Galatasaray'ın yeni sezon formaları tanıtıldı

Galatasaray'ın yeni sezon formaları tanıtıldı

200
Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tarihiyle ilgili konuşursa...

Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tarihiyle ilgili konuşursa...

600
Orhan Gencebay'ın oynadığı reklam filmi davalık oldu

Orhan Gencebay'ın oynadığı reklam filmi davalık oldu

82
Beşiktaş maçı öncesi Antep'te 7 futbolcu ayrıldı

Beşiktaş maçı öncesi Antep'te 7 futbolcu ayrıldı

44
HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı

HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı

202
Melania Trump başını örttü

Melania Trump başını örttü

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM