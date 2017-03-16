SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen 49. SİYAD Türkiye Sineması Ödüllerinin kazananları belli oldu.

Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül töreninde, "Ana Yurdu" filmi, "En İyi Film", "En İyi Senaryo", "En İyi Yönetim", "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Kurgu" ödüllerini kazandı.

Kıvanç Sezer'in "Babamın Kanatları" filmi de dört daldaki ödülleri toplayarak "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Film Müziği", "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ve "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

İki dalda ödül kazanan Kalandar Soğuğu filminde, Cevahir Şahin ve Kürşat Üresin "En İyi Görüntü Yönetimi" ödülünü, Olgun Kara da "En İyi Sanat Yönetimi Ödülü"nü kazandı. Film ekibi, törene katılmadı.

Senem Tüzen'in "En İyi Yönetim" ve "En İyi Senaryo" ödüllerini aldığı gecede, başarılı oyuncu Menderes Samancılar'a "En İyi Erkek Oyuncu", Esra Senem Bilgin'e ise "En İyi Kadın Oyuncu" ödülleri verildi.

Toz Bezi filmi "Ahmet Uluçay En İyi İlk Film Ödülü"nü alırken, "Giovanni Scognomillo En İyi Fantastik Sinema Ödülü" Kötü Kedi Şerafettin'in, "En İyi Belgesel Film Ödülü" Bağlar filminin, "En İyi Kurgu Ödülü" de Adam Isenberg ve Yorgos Mavropsaridis'in oldu.

"En İyi Film Müziği Ödülü"ne Bajar'ın layık görüldüğü törende, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü" Musab Ekici'ye, "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü" ise Kübra Kip'e takdim edildi.

Mithat Alam Film Merkezi ise SİYAD Emek Ödülü'nü kazandı.