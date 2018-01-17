taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.418
USD
3,8073
EURO
4,6639
ALTIN
163,47
PETR
69,0800

Siyah noktalardan evinizde kurtulun

Ciltte bulunan siyah noktalar, zannedildiğinden daha kolay bir şekilde yok edilebilir. Uzmanlar, ev ortamında hazırlanabilecek bir karışım ile siyah noktalardan kurtulmanın mümkün olduğunu söylüyor.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 09:46..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Hayatımızda büyük bir stres haline dönüşen siyah noktalardan kurtulmak aslında mümkün. Öyle ki, ev ortamında hazırlanabilecek bir karışım ile siyah noktalardan kurtulabilir, temiz bir cilde kavuşabilirsiniz. Uzmanlara göre birkaç malzemeden oluşan bu karışım ile siyah noktalara kısa sürede elveda denilebileceğini dile getiriyor.

Siyah noktalardan evinizde kurtulun

UYGULANIŞI VE YAPILIŞI

Sadece kadınların değil, erkeklerin de kabusu haline dönüşen siyah noktalardan kurtulmak için evinizde limon, yumurta ve peçete bulunması yeterli olacaktır. Bu 3 malzemeyi kullanmadan önce en etkili yöntem olan buharla ile yüz temizliğinizi yapınız. Bir kaba sıcak suyu bıraktıktan sonra yüzünüzü havlu ile örtüp, buharın üzerinde siyah noktaların ve gözeneklerin yumuşaması sağlanmalısınız. Daha sonra 1 adet yumurta akı ve 3 damla limonu bir kabın içerisine döküp, güzelce karıştırılmalısınız. Bu karışımı yüzünüzdeki sorunlu bölgelere sürüp, peçete ile kapatılmalısınız. 20 dakika boyunca uygulanan bu maskeyi, hiç ellemeden bekletmelisiniz. 20 dakika sonra ise ılık su ile güzelce yıkamalısınız. Uygulamanın ardından cildinizdeki değişiklikleri büyük oranda fark edeceksiniz.

SİYAH NOKTALAR NEDEN OLUŞUR?

Hava kirliliği, makyaj kalıntıları, sabun ve şampuanların iyi durulanmaması gibi çok sayıda faktörler, siyah noktaların çıkmasında etkili oluyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Minik Irmak Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

Minik Irmak Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

131
Dünyanın en soğuk köyü Sibirya'da

Dünyanın en soğuk köyü Sibirya'da

44
Sibirya'da çatıdan sarkarken donarak öldü

Sibirya'da çatıdan sarkarken donarak öldü

18
Komandoların Afrin'e uğurlandığı anlar

Komandoların Afrin'e uğurlandığı anlar

212
CHP Kanal İstanbul projesini engellemek istiyor

CHP Kanal İstanbul projesini engellemek istiyor

142
Bitcoin Asya'dan gelen haberle değer kaybetti

Bitcoin Asya'dan gelen haberle değer kaybetti

35
Hulusi Akar'dan ABD Genelkurmay Başkanı'na Afrin uyarısı

Hulusi Akar'dan ABD Genelkurmay Başkanı'na Afrin uyarısı

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM