Siyah noktalardan evinizde kurtulun

Hayatımızda büyük bir stres haline dönüşen siyah noktalardan kurtulmak aslında mümkün. Öyle ki, ev ortamında hazırlanabilecek bir karışım ile siyah noktalardan kurtulabilir, temiz bir cilde kavuşabilirsiniz. Uzmanlara göre birkaç malzemeden oluşan bu karışım ile siyah noktalara kısa sürede elveda denilebileceğini dile getiriyor.

UYGULANIŞI VE YAPILIŞI

Sadece kadınların değil, erkeklerin de kabusu haline dönüşen siyah noktalardan kurtulmak için evinizde limon, yumurta ve peçete bulunması yeterli olacaktır. Bu 3 malzemeyi kullanmadan önce en etkili yöntem olan buharla ile yüz temizliğinizi yapınız. Bir kaba sıcak suyu bıraktıktan sonra yüzünüzü havlu ile örtüp, buharın üzerinde siyah noktaların ve gözeneklerin yumuşaması sağlanmalısınız. Daha sonra 1 adet yumurta akı ve 3 damla limonu bir kabın içerisine döküp, güzelce karıştırılmalısınız. Bu karışımı yüzünüzdeki sorunlu bölgelere sürüp, peçete ile kapatılmalısınız. 20 dakika boyunca uygulanan bu maskeyi, hiç ellemeden bekletmelisiniz. 20 dakika sonra ise ılık su ile güzelce yıkamalısınız. Uygulamanın ardından cildinizdeki değişiklikleri büyük oranda fark edeceksiniz.

SİYAH NOKTALAR NEDEN OLUŞUR?

Hava kirliliği, makyaj kalıntıları, sabun ve şampuanların iyi durulanmaması gibi çok sayıda faktörler, siyah noktaların çıkmasında etkili oluyor.