taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.896
USD
3,6605
EURO
4,3272
ALTIN
151,18
PETR
57,4600

Siyahi sürücüyü döven ABD'li polise uzaklaştırma

ABD'nin Ohio eyaletinde bir trafik polisi, talimatlarına uymayan siyahi adama meydan dayağı atınca işinden oldu.

19.10.2017 - 13:12
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin Clevland bölgesinde trafik kontrolü sırasında polis, bir aracı durdurdu. Polisin 'yüzünü bana dön' talimatına uymayan siyahi bir adam, polisten dayak yedi.

Siyahi sürücüyü döven ABD'li polise uzaklaştırma

SÜRÜCÜYE MEYDAN DAYAĞI

Araçtan indirilen 25 yaşındaki Richard Hubbard'ın yanında eşi Yolimar Tirado de bulunuyordu. Polisin dayağını durdurmak isteyen Tirado, polise adeta yalvardı. Ancak kadının çığlıklarına ve yalvarmalarına aldırmayan polis, Hubbard'ı dövdü.

Olay sonrasında ambulans çağırabileceklerini söyleyen polis, zanlı ambulansı istemeyince önce hapse sonra hastaneye götürüldü.

ABD'li polisler siyahi sürücüyü dövdüler VİDEO

FACEBOOK'TA TEPKİ YAĞDI

Bu anlar ise Facebook'ta yayınlandı ve 7 milyon kişi bu videoyu izledi. Olaya ise tepki yağdı.

Siyahi sürücüyü döven ABD'li polise uzaklaştırma

POLİS MEMURU GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

ABD'de yaşanan bu talihsiz olayın ardından polis memuru Amiott, görevinden uzaklaştırıldı.

Siyahi sürücüyü döven ABD'li polise uzaklaştırma

İlginizi Çekebilir
Japonya'nın güney açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) Japonya'nın doğu açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
ABD'de katiller bebekli kadının arabasını gasp etti
ABD'nin Houston eyaletinde katiller, farklı bir araç alıp izlerini kaybettirmek için kadın sürücüyü ve yeğenini aracın dışına sürükledi.
Şi Cinping, Çin'de kendi dönemini ilan etti
Çin Lideri, Komünist Parti liderliğinde reformlar yapılmasını istedi. Güçlü liderlik isteği Şi yeni "Mao" olacak söylemini gündeme getirdi
İspanya'nın Katalonya kararı
Katalonya özerkliği cumartesi günü askıya alınacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediyelerdeki istifa iddiaları Erdoğan'a soruldu

Belediyelerdeki istifa iddiaları Erdoğan'a soruldu

382
Erdoğan açıkladı: Recep Altepe istifa edecek

Erdoğan açıkladı: Recep Altepe istifa edecek

174
Çinli Komünist yöneticilerin lüks Audi tutkusu

Çinli Komünist yöneticilerin lüks Audi tutkusu

164
Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

145
İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

177
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

6
Osman Kavala sorgulanıyor

Osman Kavala sorgulanıyor

164
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM