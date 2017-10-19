Siyahi sürücüyü döven ABD'li polise uzaklaştırma

ABD'nin Clevland bölgesinde trafik kontrolü sırasında polis, bir aracı durdurdu. Polisin 'yüzünü bana dön' talimatına uymayan siyahi bir adam, polisten dayak yedi.

SÜRÜCÜYE MEYDAN DAYAĞI

Araçtan indirilen 25 yaşındaki Richard Hubbard'ın yanında eşi Yolimar Tirado de bulunuyordu. Polisin dayağını durdurmak isteyen Tirado, polise adeta yalvardı. Ancak kadının çığlıklarına ve yalvarmalarına aldırmayan polis, Hubbard'ı dövdü.

Olay sonrasında ambulans çağırabileceklerini söyleyen polis, zanlı ambulansı istemeyince önce hapse sonra hastaneye götürüldü.

ABD'li polisler siyahi sürücüyü dövdüler VİDEO

FACEBOOK'TA TEPKİ YAĞDI

Bu anlar ise Facebook'ta yayınlandı ve 7 milyon kişi bu videoyu izledi. Olaya ise tepki yağdı.

POLİS MEMURU GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

ABD'de yaşanan bu talihsiz olayın ardından polis memuru Amiott, görevinden uzaklaştırıldı.