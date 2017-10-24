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Siyami Ersek'teki çatışma hakkında başsavcılıktan açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'nde çıkan kavga hakkında açıklama yaptı.

24.10.2017 - 23:48
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada, tarafların bir gün önce trafikte yol verme nedeniyle tartıştıkları, bugün ise hastanenin önünde tesadüfen karşılaştırları, olayın bunun neticesinde meydana geldiği belirtildi.

Siyami Ersek'teki çatışma hakkında başsavcılıktan açıklama

5 KİŞİ YARALANMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:
“23.10.2017 günü trafikte yol verme yüzünden çıkan tartışma sonucunda olaya karışan taraflar, 24.10.2017 günü saat 17.30 sıralarında  Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi üzerinde bulunan Siyami Ersek Kalp ve Damar Hastanesi önünde tekrar karşılaşmış ve aralarında çıkan sözlü tartışma sonrasında yanlarında bulunan pompalı tüfek ile birbirlerine ateş etmişlerdir. Olaya karışan şüphelilerden 3 kişi ayaklarından yaralanmış olup tedavileri değişik hastanelerde devam etmektedir.  Olay sırasında yoldan geçerken yaralanan 2 kişi ise ayakta yapılan tedavileri sonrası taburcu olmuşlardır. Ayrıca hastane önünde bulunan ambulans aracında ve hastane penceresinde zarar meydana gelmiştir.

Siyami Ersek'teki çatışma hakkında başsavcılıktan açıklama

FİRARİ ŞÜPHELİLER

Emniyet birimlerince olay yerinde ele geçen deliller muhafaza altına alınmış olup olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen firari şüphelilerin aranmasına ve diğer delillerin temini noktasında araştırmalara devam edilmektedir.

Siyami Ersek Hastanesi'nde çatışma

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