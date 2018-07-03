Siyanürlü intihara müdahale eden polisler taburcu edildi

İstanbul, Ümraniye'de dün akşam saat 18.00 sıralarında Ümraniye Nevzat Demir Spor Tesislerinin arka kısmında bulunan ormanlık alana erkek arkadaşıyla buluşmak üzere giden Ayşe Ö.’nün kullandığı lüks cipin lastiği patladı. Bunun üzerine Ayşe Ö., erkek arkadaşı Ümit Yılmaz’dan yardım istedi.

"SİYANÜR İÇTİM"

Ümit Yılmaz, aracın lastiğini değiştirmeye çalıştığı sırada Ayşe Ö. çantasında bulunan ve 'siyanür' olduğunu iddia ettiği maddeyi içerek intihara teşebbüs ettiğini söyledi. Endişelenen Ümit Yılmaz, hemen polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KARANTİNAYA ALINAN POLİSLER TABURCU OLDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ayşe Ö. ve erkek arkadaşını hastaneye götürdü. Olaya müdahale eden Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 polis memuru da tedbiren hastaneye götürülerek karantina altına alındı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ümit Yılmaz ve 3 polis memurunun kimyasal maddeye temas ettikleri için tedbiren kontrol altında alındığı, sağlık durumlarının iyi olduğu ve yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Ayşe Ö.’nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AFAD: TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN BİR MADDE DEĞİL

Olay sonrası Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedbir amaçlı UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, kadının kullandığı kimyasal madde ile ilgili incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemeye göre intihar teşebbüsünde kullanılan kimyasalın toplum sağlığını tehdit eden bir madde olmadığı ancak kesin sonuçların Ankara’da yapılacak analizden sonra belli olacağı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA İNTİHAR NOTU

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden Ayşe Ö.’nün sosyal medya hesabından yaptığı, "İntihar etmenin en ölümcül yolu ertelemektir dikkat. Keşke dememek için hayatınızda hiçbir şeyi ertelemeyin." paylaşımı dikkat çekti.