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Siyaset bilimci ve stratejist Brzezinski vefat etti

Uluslararası ilişkilerde "realist" ekolün temsilcisi ve ABD'nin en önemli siyasi düşünürlerinden biri olan Brzezinski yaşamını yitirdi.

27.05.2017 - 09:02
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Zbigniew Kazimierz Brzezinski'nin kızı Mika Brzezinski, babasının ölüm haberini Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

1928 Varşova doğumlu olan Brzezinski, bir dönem Almanya ve Kanada'da yaşadı. Brzezinski, üniversiteyi bitirdikten sonra yüksek lisans tezini Sovyetler Birliği'ndeki uluslar üzerine hazırladı ve ardından doktorasını da ABD'de, Sovyetler Birliği'yle ilgili bir konuda Harvard Üniversitesi'nde yaptı.

1958 YILINDA ABD VATANDAŞI OLDU

Brzezinski, 1958 yılında ABD vatandaşı oldu, 1959'da New York'a taşınarak Columbia Üniversitesinde ders vermeye başladı. Brzezinski, 1960'taki ABD başkanlık seçimlerinde John F. Kennedy'nin kampanya danışmanlığını yürüttü.

1975'te Carter'ın dış politika danışmanı olan Brzezinski, 1977-1981 yılları arasında Carter’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığını yaptı, 1981 yılında da Başkan Carter tarafından kendisine Başkanlık Özgürlük Madalyası takdim edildi.

1987-1988 yılları eski Başkan Ronald Reagan yönetiminin Harp Komisyonu üyeliği yapan Brzezinski, daha sonra George H.W. Bush'un başkanlığını destekleyerek, Ulusal Güvenlik Konseyi -Savunma Departmanı Komisyonu ve Dış İstihbarat Danışma Kurulu üyeliği yaptı.

ULUSLARARASI KURULUŞLARA DANIŞMANLIK YAPTI

Siyasetten ayrıldıktan sonra, Johns Hopkins Üniversitesinde uluslararası ilişkiler konusunda ders veren Brzezinski, en son, çeşitli uluslararası kuruluşlara danışmanlık yapıyordu.

Sovyetler Birliği, Çin ve Batı arasındaki ekonomik engellerin kaldırılmasına yardımcı olan Brzezinski'nin, Mısır Lideri Enver Sedat ve İsrail Lideri Menachem Begin arasındaki geniş görüş ayrılıklarının giderilip, eski Başkan Carter'ın ev sahipliğindeki Camp David anlaşmasının yapılmasında büyük katkısı olduğu biliniyor.

Eski Başkan George W. Bush'un 11 Eylül saldırılarının ardından takip ettiği politikaları en fazla eleştiren dış politika uzmanlarından olan Brzezinski, Ağustos 2007'de Barack Obama'nın başkan adaylığını desteklemişti.

KİTAPLAR DA YAZDI

Uluslararası düzen ve ABD'nin dünya üzerindeki güç dengesi üzerine fikirleriyle tanınan Brzezinski'nin, "Büyük Satranç Tahtası/Amerika’nın Küresel Üstünlüğü ve Bunun Jeostratejik Gereklilikleri" ve "Stratejik Vizyon/Amerika ve Küresel Güç Buhranı" en önemli kitapları arasında yer alıyor.

Uluslararası ilişkilerde "realist" ekolün temsilcisi ve ABD'nin en önemli siyasi düşünürlerinden biri olarak kabul edilen Brzezinski, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra ABD'nin Soğuk Savaş sonrası dönemde dünya üzerinde oynaması gereken rol üzerine yogunlaşmıştı.

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